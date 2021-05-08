الكشف على 918 مريضا بالقافلة الطبية بمركز الشهداء فى المنوفية

ضمن مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر الشبع التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومان ٢٠٢١/٥/٦،٥، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية، هي: "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والأنف والأذن"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٩١٨ مريضًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٧٢ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٨ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١١ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة.

كان ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وعلى صعيد منفصل قام فريق إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتورة رشا فخر الدين، مدير الإدارة، بنشر الوعي الصحي بين جميع الإدارات بديوان المديرية، بالإضافة إلى عمل تدريبات مكثفة بجميع المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي عن أهمية غسل الأيدي وتحسين ممارسات نظافة الأيدي على نطاق واسع للوقاية من الأمراض المختلفة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، واعتبار ذلك دعامة أساسية لجهود منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها على نطاق واسع والتي تعتبر الحد الأدنى والأكثر أمانا للوقاية من الأمراض وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، مناشداً المواطنين عامة والمرضى خاصة، بضرورة الالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة، لغسل اليدين، والتي تساعد بشكل كبير على الحد من انتشار الأمراض، مشيراً إلى أن الحاجة للتوعية بغسل اليدين بات أمراً في غاية الأهمية في ظل اجتياح وباء كورونا في كل بقاع العالم، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية الأخرى، خاصة بعد إنتشاره بسهولة من شخص لآخر، عن طريق اليدين.