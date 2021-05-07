الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أزالوا أجزاء من الشعر».. تفاصيل تعذيب 4 متهمين لطفلين سودانيين في عين شمس

حمادة الصاوي
حمادة الصاوي

أمرت النيابة العامة بحبس أربعة متهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا في منطقة عين شمس.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل "اسمر البشرة" يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق فى الواقعة.

إذ سألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه- سوداني الجنسية يبلغ من العمر ١٥ عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام- بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن- محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه- سودانية الجنسية تبلغ من العمر ١٦ عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله، وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

كانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة- ثلاثة فتيان ووالدة أحدهم- فأمرت النيابة العامة بضبطهم وألقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما- عرضًا قانونيًا- خلال التحقيقات تعرفا عليهم.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

وإذ تؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه- مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

النائب العام وحدة الرصد والتحليل قسم شرطة عين شمس مواقع التواصل الإجتماع سودانية عين شمس

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