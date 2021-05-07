«بقت على العشرة فقتلها».. تفاصيل «الخناقة الأخيرة» بين مرتكب مذبحة الفيوم وزوجته

استمعت النيابة لأقوال والد زوجة مرتكب مذبحة الفيوم الذى روى تفاصيل الشجار الأخير بين ابنته القتيلة والمتهم.

وقال والد المجني عليها إن ابنته المجني عليها تشاجرت مع زوجها منذ فترة قاربت على أسبوع أو نحو ١٠ أيام بسبب رؤيته لها أثناء نشرها الغسيل دون ارتداء النقاب ما دفعه للتشاجر معها بشدة فتركت المنزل وعادت لمنزل أسرتها.

وأضاف الأب أنه كان يرغب في تطليقها من زوجها لسوء معاملته لها ولكنها رفضت بشدة، قائلا: “عيطت وقالتلي مش عايزة أطلق معايا منه عيلين صغيرين وقررت العودة فقتلها غدر”.

كانت نيابة مركز أطسا برئاسة المستشار أحمد محمود مدير النيابة على مدار قرابة ٤ ساعات أجرت معاينة تصويرية لمسرح الواقعة كما مثّل المتهم جريمته وشرح أمام فريق النيابة ورجال البحث الجنائي كيفية قتل زوجته وأبنائه الستة.

وأسفرت المناظرة التي أجراها فريق النيابة لجثامين المجني عليهم عن إصابة الأم و٦ أطفال بجروح ذبحية بالرقبة وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثث المجني عليهم وتحديد أسباب الوفاة وتوقيت حدوث وفاة كل منهم، وحول ما تردد عن تخدير المتهم للقتلى السبعة بمنوم في العصير، كما كلفت النيابة الطب الشرعي بأخذ عينة من أمعاء القتلى لتحليلها وبيان مدى وجود مادة مخدرة بها من عدمه.

وأشارت التحقيقات والتحريات الأولية إلى أن المتهم بسبب تراكم الديون عليه والتي تخطت قرابة ٧٠٠ ألف جنيه دفعته للتفكير في الجريمة ليتخلص وأسرته من مطاردات الدائنين له، فانتظر اقتراب الفجر وذبح زوجته وأبنائه واحدا تلو الأخر ثم خرج للمخبز الذي يمتلكه وحاول الانتحار شنقا وعندما فشل حاول إشعال النيران في نفسه والمخبز ولكن الأهالي سيطروا عليه فخرج المتهم مسرعا متوجها لنقطة الشرطة وأبلغ بجريمته.