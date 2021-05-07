الجمعة 07 مايو 2021
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سياسي

وفاة النقابي البارز أحمد بسيوني.. وأسرته تعلن موعد الدفن والعزاء

أحمد بسيوني
أحمد بسيوني

توفي مساء اليوم الجمعة، النقابي البارز المحامي أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين، ووكيل مجلس النقابة في التشكيل السابق.

ونعى بسيوني، عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

وقال المحامي معتز بسيوني، نجل الفقيد: إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الأستاذ النقيب أحمد بسيونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ونقيب محامين البحيرة الأسبق والدفن باكر بصلاة العصر في مقابر الشريعة بدمنهور أول طريق زاوية غزال في مقابر آل بسيوني.

وأضاف: العزاء بدمنهور بعد صلاة المغرب أمام عمارة العمدة بدمنهور الجديدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى رجائي عطية نقيب المحامين عن نفسه وعن نقابة المحامين وأعضاء المجلس والمحامون ببالغ الحزن والآسي وفاة الأستاذ أحمد بسيوني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب السابق ونقيب محامي البحيرة الأسبق.

ويتقدم النقيب وأعضاء المجلس بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه، وجموع محامي مصر، داعين الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال محمد نجيب عضو مجلس النقابة: انعي ببالغ الحزن والآسي وفاة استأدى الفاضل ونقيبي والزميل الأستاذ الجليل أحمد بسيوني  المحامي عضو النقابة العامة والأمين العام المساعد للاتحاد المحامين العرب للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نعاه عبد المنعم نوح المحامي ورئيس اتحاد المحامين قائلا: رحل عنا في صمت إلى رحمات الله النقيب المحترم والمحامي الكبير فارس الكلمة أحمد بسيوني وكيل مجلس نقابة محامين مصر وعضو حالي بمجلس النقابة العامة ونعزى أنفسنا جمعيا ونقدم العزاء والمواساة لجموع محامون ومحاميات مصر والوطن العربي ونقدم التعازي لمحامين البحيرة والإسكندرية وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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