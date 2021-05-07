حملات لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بوسط الإسكندرية

واصل حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملات تطهير الشوارع والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات رجب النقيدي رئيس حي وسط، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوي بفيروس كورونا المستجد.



حيث تم على مدار يومين رش وتطهير مستشفيات الحي أمام وداخل مستشفى جمال عبد الناصر، أمام مستشفى الحميات، أمام مستشفى الأميري الجامعي، فضلًا عن ميدان نافورة الدكتور أحمد زويل، ميدان نافورة ميدان حساب محرم بك، ومحطات الركوب والانتظار بشارع أبوقير وشارع السلطان حسين، وأمام مكتب بريد المسلة.

وتمت حملات التطهير بمشاركة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي، وباستخدام المطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات التعقيم والتطهير للمنشآت والشوارع والميادين للحد من فيروس كورونا، فضلا عن دهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الإنضباط في الشارع ومنع اي تعدي على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.



كما شدد اللواء على ضرورة شن حملات إزالة مكبرة للباعة الجائلين وكافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة لتوسيع الشوارع التى تسببت إشغالات الطريق والباعة الجائلين في اختناقات مرورية بها، مكلفا رؤساء الأحياء بتحديد الأسواق العشوائية والتعامل معها بكل حزم وقوة قبل عيد الفطر المبارك.

تعقيم المستشفيات والميادين بالإسكندرية

تعقيم المستشفيات والميادين

تعقيم المستشفيات والميادين بالإسكندرية

تعقيم المستشفيات والميادين بالإسكندرية