ماجد الكدوانى فى «الاختيار 2».. «غول تمثيل» بأسهل أداء ممكن

عرفه الجمهور هادئ الطباع، خفيف الظل، قادرًا على دخول القلوب بكل سهولة، فى ظل ما يمتلكه من قبول كبير لدى الجميع، وقدرته على تحويل «الدور المركب» إلى شخصية من لحم ودم، يُشعر الجمهور بأنه يعرفها ويتعامل معها بشكل يومى.

إنه النجم ماجد الكدوانى، الذى صُنف على أنه «فنان كوميدى» خلال العقدين الماضيين، سواءً فى السينما أو الدراما التليفزيونية، لكنه قادر من خلال أدواره الجادة على جذبك إليه بطريقة مختلفة، وتغيير صورتك الذهنية عنه، كما لو كان مولودًا فى ساحة التراجيديا.

من إطلالته الأولى فى مشهد النهاية للحلقة ٢٠ من مسلسل «الاختيار ٢»، أدرك الجمهور أنه على موعد مع ملحمة تمثيلية من ممثل غير اعتيادى اسمه الفنان ماجد الكدوانى، حتى لو ظهر بمشهد واحد، وفى الحلقة التى تلتها، بدأ فى عرض دوره: «اللواء مراد»، الذى يتولى مسئولية جهاز «الأمن الوطنى» فى مرحلة خطيرة للغاية، ما تطلب صفات قيادية استثنائية، وبالتالى اختيار فنان استثنائى لتجسيد الدور، خاصة أنه أمام كريم عبدالعزيز وأحمد مكى المميزين جدًا.

وقدم المخرج بيتر ميمى النجم الكبير ماجد الكدوانى فى أول مشاهده الحوارية خلال التحقيق مع الضابط «كريم»، أحد الضباط الخونة المنشقين عن وزارة الداخلية، وكان ذلك ذكاءً كبيرًا من «ميمى» والمؤلف هانى سرحان، لإظهار شخصية «اللواء مراد» وتفاصيلها الدقيقة فى هذا المشهد، قبل أن يدخل فى جمل حوارية مع «كريم» و«مكى». وخلال الحوار بينه وبين الضابط الخائن، نجح «الكدوانى» فى تقديم الرسالة المستهدفة من المسلسل، وهى: «الوطنية أمام الخيانة»، وذلك بكل سلاسة ويسر وتمكن، من خلال أدائه الحركى والكلامى البعيد كل البعد عن التكلف والافتعال. ومن مشهد التحقيق مع الضابط الخائن، ينتقل إلى مشهد لقائه الأول مع «الضابط زكريا»، الذى قدمه النجم كريم عبدالعزيز، وكان عبارة عن لقاء تعارف، بعدما تولى «الكدوانى» المنصب الجديد، ولم يقدمه متجهمًا، بل بكل سلاسة، ومن خلال موقف طريف لم يتحول إلى كوميديا مبتذلة، بل كان لرسم الابتسامة فقط، نظرًا لظروف العمل والمكان نفسه، وطبيعة العلاقة بين «الرتب» المختلفة به.

وجاءت الإشادة الحقيقية من الجمهور الطبيعى، الذى سرعان ما تذكر العلاقة الكوميدية الساخرة بين النجم ماجد الكدوانى وأحمد مكى فى فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، وكذلك العلاقة بين «الكدوانى» وكريم عبدالعزيز فى فيلم «حرامية فى تايلاند»، ليأتى «الاختيار ٢» ويكشف ما لـ«الكدوانى» من قدرة على تقديم كل الألوان بتميز منقطع النظير، وكيف يمكنه أن يكون «دليلًا» لوصف «الفنان الاستثنائى».