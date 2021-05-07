«هجمة مرتدة» يكشف مؤامرة ما قبل ٢٠١١

بأداء تمثيلى هادئ، ومن خلال نص محكم ملىء بعناصر الجذب والإبهار للمشاهد، واصلت حلقات مسلسل «هجمة مرتدة»، بطولة أحمد عز وهند صبرى، الكشف عن تفاصيل وأسرار المؤامرات التى قادتها دول معادية ضد مصر على مدار السنوات الماضية، وكيف تصدت لها الأجهزة المصرية بكل قوة وبراعة، لنصبح أمام مسلسل متكامل يجمع بين الإمتاع وتقديم رسالة فى غاية الأهمية.

وعلى مدار شهر رمضان الكريم، نجح «هجمة مرتدة» فى الحفاظ على صدارته المشهد الدرامى، من خلال جمعه بين كل عناصر نجاح العمل الفنى، بداية من طاقم الممثلين المحافظ على الأداء الثابت والمميز والراقى، مرورًا بالعائد إلى الإخراج أحمد علاء الديب، الذى حصل على إشادة الجمهور والنقاد، فضلًا عن الكتابة السلسة الثرية للمؤلف باهر دويدار، التى لم تخلُ من الإثارة والتشويق، وتميزت بالأحداث المنطقية الطبيعية الموثقة لفترة من أهم فترات تاريخ مصر الحديث.

ومن المرجح أن يتحول «هجمة مرتدة» إلى واحد من هذه الأعمال التى تعيش مع الجمهور، ومع العروض المقبلة له ستزداد قيمته الفنية أكثر فأكثر، ليكون امتدادًا لدرة أعمال المخابرات: «رأفت الهجان»، من بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز.

ويقدم المسلسل أكثر من بطل شعبى قاده شعوره وإحساسه الوطنى إلى نسيان حياته الشخصية، وإعلاء مصلحة بلده عليها، ليواجه أكثر من جهاز معادٍ حاول اختراق وتدمير الوطن بشتى الطرق، لتظهر لنا شخصيات «بنت أصول»- بالتعبير المصرى- مثل: «سيف» و«دينا» و«مينا» و«عبدالرحمن» و«أسامة» و«أشرف»، ضمن أحداث تدور حول كل هذه الشخصيات لا بطل منفردًا كغالبية الأعمال الدرامية.

ومن خلال تشابك خيوطه الدرامية، نجح «هجمة مرتدة» فى كشف المؤامرة الكبرى التى تستهدف مصر، بداية من عام ٢٠٠٧، والتى كان من بين عناصرها نقل عدد من العناصر الإرهابية إلى شبه جزيرة سيناء، لنشرهم من هناك إلى بقية المحافظات، وهو ما نجحت الأجهزة الأمنية المصرية فى التصدى له وإفشاله.

وسلط المسلسل أيضًا الضوء على محاولات أجهزة معادية استغلال الشباب المصرى قليل الخبرة أو فاقد الإحساس الوطنى أو يعانى أزمات، وتجنيده ضد وطنه، ضمن مخططات «الحروب الجديدة» غير القائمة على الاستخدام المباشر الصريح للأسلحة، واختار العمل شرق أوروبا مسرحًا لتلك المحاولات، نظرًا لطبيعة هذه المنطقة وسهولة الحركة ودخول المهاجرين غير الشرعيين إليها، لكن الأجهزة الأمنية المصرية تصدت لتلك المخططات هى الأخرى.

ويتمثل النجاح الكبير لـ«هجمة مرتدة» فى سرده ما حدث فى المنطقة خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من أنها فترة عايشناها جميعًا، لكن المسلسل كشف لنا عن الكثير من الجوانب الأخرى التى لم تكن فى الحسبان أو لم تكن ملاحظة بشكل كامل، نتيجة وجود الكثير من العوامل المؤثرة المشتتة للذهن خلال هذه الفترة العصيبة، التى نجحت مصر فى الخروج منها بكل قوة وصمود، فى الوقت الذى وقع فيه الكثير من الدول فى الفخ نفسه، ولم تستطع الوقوف مرة أخرى حتى الآن.

ومن النجاحات أيضًا قدرة المسلسل على تقديم «حلقة سينمائية» من ٣٠ دقيقة يوميًا، من خلال التصوير الهوليودى، والأداء المميز من الجميع، ليس فقط من نجوم الصف الأول، بل الوجوه الجديدة نسبيًا، مثل خالد أنور ومايان السيد وأمير صلاح الدين، وذلك فى إطار لم يكتف بالتوثيق، بل قدم وجبة درامية متكاملة فى كل شىء.

ويكشف العمل خلال الحلقات القليلة المتبقية مفاجآت مهمة للغاية، بما يحمس الجمهور لمشاهدة المزيد من الأعمال التى تستهدف وعى المصريين، خلال المعركة الكبرى التى تقودها الدولة المصرية ضد طيور الظلام من الإرهابيين والمتطرفين، بالتوازى مع تقديم أعمال أخرى من هذه النوعية، مثل «القاهرة كابول» و«الاختيار ٢».