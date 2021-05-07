الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: نسعي لعلاقات تشكل منعطفًا إيجابيًا في التواصل مع المغرب

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي

قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر المحمد الصباح، اليوم الجمعة، إن رسالة أمير الكويت للعاهل المغربي تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين. 

وأضاف الصباح، أن الكويت تسعي لعلاقات تشكل منعطفاً إيجابياً في التواصل مع المغرب. 

وأكد الدور الإيجابي للمغرب في تعزيز العمل العربي المشترك والمصالحة الخليجية.

 فيما أشار إلي أن المحادثات مع المغرب ستتناول القضايا العربية والإقليمية، ونعمل معا لتعزيز التعاون في مواجهة وباء كورونا، موضحا أنه سيتم مناقشة الاستعدادات للجنة المغربية الكويتية المشتركة المقرر انعقادها هذا العام. 

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد بعث رسالة خطية إلى ملك المغرب، تعزز العلاقات العميقة بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، سلّم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى شقيق العاهل المغربي الأمير رشيد بن الحسن الثاني.

وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر المحمد الصباح رسالة أمير الكويت للعاهل المغربي تناولت العلاقات التاريخية

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