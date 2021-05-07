الاستثنائى.. محمد ممدوح يكسر «قواعد الجان»

خاطف للذهن، جذاب للعين، يجيد اللعب على وتر الإحساس، صفات يتمتع بها النجم الاستثنائى محمد ممدوح، يندر اجتماعها فى فنان واحد يظهر على الشاشة. لم يقدم مشهدًا واحدًا يوصف بأنه مشهد عادى فى أى من عشرات الأعمال التى شارك فيها، فكل مشهد يعتبر بالنسبة له فيلمًا أو مسلسلًا مستقلًا.

نجح «ممدوح» فى تغيير كل «تابوهات» النجومية فى مصر، خاصة ما يتعلق بالسمات الجسدية للنجم السينمائى الوسيم أو «الجان» مثل أنور وجدى ورشدى أباظة وأحمد مظهر ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف، حتى أحمد عز وكريم عبدالعزيز، جميعهم يشتركون فى رشاقة النجم ووسامته فى المقام الأول، واحد فقط هو من كسر تلك القاعدة واستطاع تأسيس قاعدة باسم «قاعدة محمد ممدوح للجان المصرى على السينما بالتمثيل وليس بالجيم».

أصبح «ممدوح» حديث الشارع خلال الأيام الماضية من خلال دور حازم فى مسلسل «لعبة نيوتن» مع النجمة منى زكى، حيث يقدم دورًا مركبًا للغاية به كم هائل من المشاعر المتضاربة، التى ظهرت فى علاقته بزوجته منى زكى، واستطاع توصيل الكثير من المشاعر المتضاربة وفق الموقف.

استطاع «ممدوح» أن ينال تعاطف الجمهور، وأن يعبر بصدق عن المشاعر الدفينة التى يخفيها عن زوجته باعتباره رجلًا شرقيًا غلبت نزعته الشرقية على حبه لزوجته، وهو ما ظهر فى نهاية الحلقة الثالثة والعشرين بسؤاله الذى قدمه بأداءٍ استثنائى لمنى زكى «هو لمسك؟».

يستطيع «ممدوح» أن يقدم فى العمل الواحد، بل المشهد الواحد، أداءً كوميديًا وتراجيديًا فى الوقت نفسه، من قلب معاناته مع الشخصية يستطيع أن يخرج الضحكة أو على الأقل البسمة، وهو أداء صعب للغاية، خاصة أنه لا يعتمد على النص المكتوب بل على الإحساس الداخلى بالنص المكتوب وإخراجه على الشاشة فى شكل مشهد تمثيلى.

نجح ابن «الأربعين» فى تقديم ٥٠ عملًا بين السينما والتليفزيون، يستطيع متابعه أن يسردها، أو على الأقل أن يتذكر له نصفها، منهم الكوميدى الخالص مثل «بشترى راجل» و«بنك الحظ»، حيث قدم خلال العملين أداءً كوميديًا سلسًا كما لو كان مصنفًا بالفنان الكوميدى فقط، كما قدم الكثير من أعمال الأكشن ببراعة، مثل «ظرف أسود» وغيره، ولم يعقه تكوينه الجثمانى فى يوم من الأيام عن الظهور بعمل معين.

شارك مؤخرًا فى عدد من الأعمال التى تندرج تحت البطولات الجماعية أو شارك فى البطولة، لكنه لم يفشل فى أى مرة فى حجز الكاميرا والكادر باسمه، وهو ما ظهر مؤخرًا فى مسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا، حيث كان بطل التمثيل الحقيقى للعمل.

كذلك دورها فى مسلسلى «قابيل» و«عيار نارى»، وغيرهما من الأعمال المهمة، ولم يتوقف كثيرًا عند فكرة البطولة المطلقة التى عطلت الكثير من الموهوبين، فوجوده فى مشهد بالنسبة له بطولة بحد ذاتها، حيث يحول الفرصة الصغيرة لبطولة مطلقة فى كل مشهد على حدة.

ينافس «ممدوح» هذا العام بشخصيتى «حازم» المتقلبة فى رائعة «لعبة نيوتن» أمام منى زكى، كما يقدم بطولة من نوع آخر فى مسلسل «خلى بالك من زيزى» مع الفنانة أمينة خليل، حيث يقدم دورًا مغايرًا عن الدور الأول، ومن يتابع العملين لا يستطيع أن يحكم بأن من يقدم الشخصيتين هو شخص واحد.

كثير من الألقاب التى يمكن أن نطلقها على «ممدوح»، فمن الممكن أن يكون «الاستثنائى» فى تكوينه الفنى والحسى، ومن الممكن أن يكون المتفرد والمجدد فى كل مشهد يقدمه وليس كل عمل يقدمه، وربما يكون المشخصاتى الصادق، لكن المؤكد أن محمد ممدوح يعطى صدقه ومجهوده لأعماله ولا ينشغل بمعاركه الجانبية ولا أحاديث السوشيال ميديا، فهو يقدم عمله ويستغل المتبقى من وقته فى الاستعداد لموجة جديدة من الإبهار، وهذا من صفات النجم الواعى.

ورغم الشخصيات الصعبة التى يقدمها ممدوح هذا العام، لكن جمهوره سيكون على موعد مع مزيد من الإبهار خلال الفترة المقبلة حين تُعرض أعماله السينمائية الجديدة، مثل مشاركته فى فيلم «أهل الكهف» مع خالد النبوى أو «العنكبوت» مع أحمد السقا أو فى «العارف» مع أحمد عز.. يظل العطاء مقياسًا للاستمرارية ويظل الصدق مقياسًا لحب الجمهور.. فمحمد ممدوح الجامع الأول بين العطاء والصدق فى الإحساس.