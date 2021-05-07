الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكويت تسجل 11 وفاة و1236 إصابة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس إلى 1621 حالة وفاة والإصابات إلى 281772.

وأشارت الصحة الكويتية إلى أنه تم تسجيل 1436 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 265530 .

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفت و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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