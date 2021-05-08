السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

صلاة الفجر
صلاة الفجر

نستعرض لكم في هذا التقرير موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021، قبل نهاية شهر رمضان الكريم لعام 2021 وحلول عيد الفطر المبارك تابع مع  "الدستور " في تقريرة اليومي موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وهي كالتالي:

موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 في القاهرة والمحافظات

  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة 3:30 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية 3:32 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغربية 3:29 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية 3:26 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سوهاج 3:39 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط 3:39 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية 3:30 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا 3:29 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا 3:36 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم 3:34 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة 3:28 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ 3:42 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في كفر الشيخ 3:28 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان 3:40 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الأقصر 3:37 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمنهور 3:30 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية 3:26 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة 3:27 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد 4:02 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بني سويف 3:24 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في البحر الأحمر 3:34 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في مطروح 3:42 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سانت كاترين 3:24 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيناء 3:21 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح 4:23 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طابا 3:17 صباحاً.
  • موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمياط 3:24 صباحاً.

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان 2021 - 1442

موعد أذان صلاة الفجر آذان الفجر اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا موعد آذان صلاة الفجر اليوم

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة