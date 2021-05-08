موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 فى القاهرة والمحافظات
نستعرض لكم في هذا التقرير موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021، قبل نهاية شهر رمضان الكريم لعام 2021 وحلول عيد الفطر المبارك تابع مع "الدستور " في تقريرة اليومي موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وهي كالتالي:
موعد أذان صلاة الفجر اليوم السبت 8-5-2021 في القاهرة والمحافظات
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة 3:30 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية 3:32 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغربية 3:29 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية 3:26 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سوهاج 3:39 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط 3:39 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية 3:30 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا 3:29 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا 3:36 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم 3:34 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة 3:28 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ 3:42 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في كفر الشيخ 3:28 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان 3:40 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الأقصر 3:37 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمنهور 3:30 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية 3:26 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة 3:27 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد 4:02 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بني سويف 3:24 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في البحر الأحمر 3:34 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في مطروح 3:42 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سانت كاترين 3:24 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيناء 3:21 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح 4:23 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طابا 3:17 صباحاً.
- موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمياط 3:24 صباحاً.