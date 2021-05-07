«حماة الوطن» يتواصل مع «الصحة» لحل أزمة تكليف الصيادلة

أكد حزب حماة الوطن، أنه في إطار سياسة الحزب بحل ومتابعه القضايا التي تشغل المواطنين وتفاعله مع مشكلات جميع فئات المجتمع ومجهود السادة أعضاء الحزب ومن خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ تبني أزمة تكليف الصيادلة وساهم في انفراج الأزمة.

قامت رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ بالتدخل والاستماع لمطالب الصيادلة خريجي دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وساعد ذلك في تحقيق الاستجابة العاجلة لطلباتهم من خلال نواب حزب حماة الوطن، والنقابات الفرعية.

وأكدت أنه بعد أن تواصلت مع الدكتورة سحر حلمي مدير الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والتابع لها الإدارة العامة لشئون التكليف، و قطاع التدريب و البحوث تبعية مباشرة وأن الإعلان لبدء حركة تنسيق تكميليه هو بداية الأمر لتكليف عدد اخر من الدفعتين و سيتم تكليف الباقي تباعا طبقا لاحتياجات الوزارة وأشارت إلى أنه مازالت مطالبنا جميعا مستمرة لتكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

«نقيب صيادلة القاهرة» يطالب الحكومة بحل أزمة تكليف دفعتي 2018 و2019

أعلن محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، عن مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018-2019.

وقال في خطابه إن وزارة الصحة أعلنت لأول مرة في تاريخها عن تكليف دفعتين من خريجي كليات الصيدلة في سابقة لم تحدث مع قطاع آخر سواء أطباء أو أطباء أسنان، أو تمريضًا أو حتى فنيين، ما يعنى أن هناك احتياجًا إليهم، وتوافر درجات مالية لهم، خاصة أنهم تخرجوا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف: «بعد إعلان النتيجة جاءت مخيبة لآمال العديد منهم من ناحية عدد المكلفين والآلية التي تم التوزيع عليها، مما أثار حفيظة هؤلاء الشباب، وجعلهم في حالة غضب شديد بعدما وجدوا زملاءهم المكلفين في الوزارة، وقد أبلوا بلاء حسنا فيما أسند إليهم فى جميع الحملات القومية سواء في حملة 100 مليون صحة، أو فيروس سي، وكافة الحملات القومية، وحاليًا التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، ما جعلهم يشعرون بأن الوزارة عاقدة العزم على الاستعانة بهم في قطاعات أخرى، ولكن ما حدث أصابهم بيأس وإحباط شديد»، مطالبًا بتوسيع الاستعانة بالصيادلة في المجالات الإدارية وإتاحة الفرصة للأطباء، وهم كما يعلم الجميع يعانون من نقص شديد.

ودعا نقيب صيادلة القاهرة، مجلس الوزراء إلى عدم قصر التكليف على وزارة الصحة، وتوسيع دائرة التكليف لتشمل وزارة التعليم العالي، (المستشفيات الجامعية)، ووزارة قطاع الأعمال، لتشمل شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الشراء الموحد، والتي أصبحت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من القطاعات ذات الصلة التي تحتاج إلى صيادلة في عملها للوصول إلى الاحتياجات الفعلية.