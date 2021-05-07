الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يتواصل مع «الصحة» لحل أزمة تكليف الصيادلة

رشا إسحق، عضو مجلس
رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ

أكد حزب حماة الوطن، أنه في إطار سياسة الحزب بحل ومتابعه القضايا التي تشغل المواطنين وتفاعله مع مشكلات جميع فئات المجتمع ومجهود السادة أعضاء الحزب ومن خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ تبني أزمة تكليف الصيادلة وساهم في انفراج الأزمة.

قامت رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ بالتدخل والاستماع لمطالب الصيادلة خريجي دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وساعد ذلك في تحقيق الاستجابة العاجلة لطلباتهم من خلال نواب حزب حماة الوطن، والنقابات الفرعية.

وأكدت أنه بعد أن تواصلت مع الدكتورة سحر حلمي مدير الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والتابع لها الإدارة العامة لشئون التكليف، و قطاع التدريب و البحوث تبعية مباشرة وأن الإعلان لبدء حركة تنسيق تكميليه هو بداية الأمر لتكليف عدد اخر من الدفعتين و سيتم تكليف الباقي تباعا طبقا لاحتياجات الوزارة وأشارت إلى أنه مازالت مطالبنا جميعا مستمرة لتكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

«نقيب صيادلة القاهرة» يطالب الحكومة بحل أزمة تكليف دفعتي 2018 و2019

أعلن محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، عن مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018-2019.

وقال في خطابه إن وزارة الصحة أعلنت لأول مرة في تاريخها عن تكليف دفعتين من خريجي كليات الصيدلة في سابقة لم تحدث مع قطاع آخر سواء أطباء أو أطباء أسنان، أو تمريضًا أو حتى فنيين، ما يعنى أن هناك احتياجًا إليهم، وتوافر درجات مالية لهم، خاصة أنهم تخرجوا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف: «بعد إعلان النتيجة جاءت مخيبة لآمال العديد منهم من ناحية عدد المكلفين والآلية التي تم التوزيع عليها، مما أثار حفيظة هؤلاء الشباب، وجعلهم في حالة غضب شديد بعدما وجدوا زملاءهم المكلفين في الوزارة، وقد أبلوا بلاء حسنا فيما أسند إليهم فى جميع الحملات القومية سواء في حملة 100 مليون صحة، أو فيروس سي، وكافة الحملات القومية، وحاليًا التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، ما جعلهم يشعرون بأن الوزارة عاقدة العزم على الاستعانة بهم في قطاعات أخرى، ولكن ما حدث أصابهم بيأس وإحباط شديد»، مطالبًا بتوسيع الاستعانة بالصيادلة في المجالات الإدارية وإتاحة الفرصة للأطباء، وهم كما يعلم الجميع يعانون من نقص شديد.

ودعا نقيب صيادلة القاهرة، مجلس الوزراء إلى عدم قصر التكليف على وزارة الصحة، وتوسيع دائرة التكليف لتشمل وزارة التعليم العالي، (المستشفيات الجامعية)، ووزارة قطاع الأعمال، لتشمل شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الشراء الموحد، والتي أصبحت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من القطاعات ذات الصلة التي تحتاج إلى صيادلة في عملها للوصول إلى الاحتياجات الفعلية.

حزب حماة الوطن نقيب الصيادلة أزمة تكليف الصيادلة دفعات 2018 و 2019 وزارة الصحة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

عطر الأحباب.. قصة 16 شهيدًا فدوا الوطن فى معركة الواحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة