أسعار مواد البناء اليوم السبت 8-5-2021 سعر الحديد والأسمنت

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 8-5-2021 في الأسواق المصرية، والتي تشمل سعر الحديد والأسمنت، لذلك تابع مع "الدستور" في تقريره اليومي سعر مواد البناء اليوم السبت 8-5-2021 والذي يشمل سعر الحديد اليوم - سعر الأسمنت اليوم وهو الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم السبت 8-5-2021 في الأسواق سعر الحديد:

بلغ سعر حديد عز اليوم في الأسواق نحو 13700 جنيه للطن، وشهد سعر حديد المصريين اليوم في الأسواق نحو 13500 جنيه للطن، واستقر سعر حديد بشاي اليوم في الأسواق ليسجل نحو 13500 جنيه للطن، وتداول سعر حديد العتال اليوم في الأسواق نحو 13450 جنيها للطن، وسجل سعر حديد المراكبي اليوم في الأسواق نحو 13300 جنيه للطن، وأرتفاع طفيف في سعر حديد العشري اليوم في الأسواق ليسجل نحو 13300 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد مصر استيل اليوم في الأسواق نحو 13300 جنيه للطن. وفي سياق متصل، شهدت أسعار الحديد أستقاراً ملحوظ في بداية التعاملات، ولم يتأثر السعر بجائحة فيروس كورونا المستجد، ليسجل نحو 13500 جنيه حتى 13800 جنيه للطن للصنع، أما سعر الاستهلاك 13800 جنيه للطن حتى 14100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 8-5-2021 في الأسواق سعر الأسمنت:

بلغ سعر الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق نحو 890 جنيها للطن، وتداول سعر الأسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو 885 جنيها للطن، وأستقر سعر أسمنت أسوان اليوم في الأسواق نحو 695 جنيه، وشهد سعر أسمنت المخصوص اليوم في الأسواق نحو 855 جنيها للطن، وسجل سعر الأسمنت الأبيض اليوم في الأسواق نحو 2400 جنيه للطن، وأصبح سعر أسمنت حلوان اليوم في الأسواق نحو 885 جنيه للطن، سعر الأسمنت المخلوط اليوم في الأسواق نحو 710 جنيهات للطن، وبلغ سعر الأسمنت المقاوم للملوحة اليوم في الأسواق نحو 898 جنيها للطن، وأستقر سعر أسمنت بني سويف اليوم في الأسواق نحو 898 جنيها للطن، أما سعر أسمنت سيناء فبلغ اليوم في الأسواق نحو 788 جنيها للطن، وشهد سعر أسمنت العسكري اليوم في الأسواق نحو 850 جنيها للطن.