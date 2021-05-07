«الصحة العالمية» تجيز استخدام لقاح سينوفارم الصيني للاستخدام الطارئ

أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح سينوفارم الصيني للاستخدام في حالات الطوارئ، معربة عن أملها في أن يعزز ذلك وصول اللقاح إلى جميع أنحاء العالم.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نشر على موقع المنظمة.

وقالت المنظمة إن فعالية اللقاح تقدر بـ79 %، على الرغم من وجود قيود في البيانات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 60 عامًا، لأن القليل من هذه الفئة العمرية تم تسجيلهم.

وأضافت: "لا يوجد سبب نظري للاعتقاد بأن اللقاح له خصائص أمان مختلفة لدى كبار السن والشباب"، لذلك، "توصي منظمة الصحة العالمية بأن تقوم البلدان التي تستخدم اللقاح في الفئات العمرية الأكبر بمراقبة السلامة والفعالية لجعل التوصية أكثر قوة".

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.