الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 10 مصلين داخل المسجد الأقصى خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

أعلنت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن إصابة نحو 10 مصلين خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى. 

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري على الفور".

وتأتي الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلا في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، حسب الشرطة.

واندلعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأضاف كولفيل: "نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".

ويدور التوتر الحالي حول ملكية أراض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.

اصابة نحو 10 مصلين المواجهات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى

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