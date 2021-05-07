بايدن: تقرير وظائف أبريل يُظهر مدى أهمية خطة الإنقاذ الأمريكية لتعافي البلاد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن تقرير الوظائف لشهر أبريل 2021 الصادر مؤخراً يُبرز مدى أهمية خطة الإنقاذ الأمريكية التي أُقرَت في مارس الماضي لتعافي البلاد.



وأضاف الرئيس الأمريكي، في حديث له بالبيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن إدارته تتحرك فيما يتعلق بالاقتصاد بسرعة أكثر مما كان يعتقد.



وأوضح بايدن: "أريد أن أضع تقرير الوظائف اليوم في منظوره الصحيح.. لقد تولينا المنصب ونحن نعلم أننا نواجه وباءً يحدث مرة كل قرن وأزمة اقتصادية تحدث مرة كل جيل، وكنا نعلم أن هذا لن يكون سباقاً، بل سيكون ماراثون".



وتابع الرئيس الأمريكي: "هناك المزيد من الأدلة اليوم على أن اقتصادنا يتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن من الواضح أنه ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".



وحسب تقرير الوظائف الأمريكي، لم يُضِف اقتصاد الولايات المتحدة إلا 266 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، وكان هذا أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون، حيث رجحوا إضافة مليون وظيفة.



واستطرد بايدن قائلاً إن خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة به صُممت لمساعدة البلاد في غضون عام، وليس 60 يوماً، مضيفاً: "لم نعتقد أبداً بعد أول 60 يوما أن كل شيء سيكون على ما يرام.. واليوم يوجد المزيد من الأدلة على أن اقتصادنا يتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه".. مؤكدا: "لدينا عمل يجب القيام به".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن تقرير اليوم بمثابة "دحض" للحجة القائلة إن الأمريكيين لا يريدون العودة إلى العمل، مضيفًا: "أعرف أن بعض أصحاب الأعمال يواجهون مشكلة في ملء الوظائف لكن هذا التقرير يبرز أن هناك مشكلة أكبر بكثير".