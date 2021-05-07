المغرب: 298 إصابة و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 298 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 513 ألفا و314 حالة.

وأفادت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم - بأنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر الإصابة بـ "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 9057 حالة، مشيرة إلى أنه تم شفاء 275 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 500 ألف و192 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و025 ألفًا و425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و242 ألفا و644 حالة، وسجلت حالات التعافي 132 مليونًا و518 ألفًا و147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.