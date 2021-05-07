الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور السودان للتباحث حول سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

وصل المبعوث الأمريكي، جيفري فيلتمان، إلى السودان، الجمعة، لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل والتوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
 

وجاء المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي من مصر في إطار جولة لمدة عشرة أيام، بدأت في 4 مايو، ستشمل أيضا إريتريا وإثيوبيا. 

ومن المقرر أن يلتقي، خلال زيارته التي تستغرق يومين للسودان، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وفق الوكالة، وقالت الوكالة الرسمية: "تتناول المباحثات قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا".
 

ويعتبر السودان ومصر أن السد يمثل تهديدا لمواردهما المائية، ويضاعف كلاهما التحذيرات ضد أديس أبابا التي تقول إنها عازمة على استكمال المشروع.

سد النهضه الولايات المتحدة السودان مصر محادثات ازمة

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