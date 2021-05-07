الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح زراعة الفلفل والخيار داخل الصوب بنظام الري الحديث

زراعات الفلفل والخيار
زراعات الفلفل والخيار

قام اليوم المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس محمد شرف بالشئون الزراعية، والمهندس أحمد هيكل مدير المكتب الفني، والمهندس لطفى شعبان بالمتابعة الميدانية، والمهندس أشرف الأخطابي بإدارة الإنتاج الحيواني، والمهندسة نورا البربري بمركز المعلومات- بالمرور على صوب إنتاج الفلفل التي تروى بنظام الري بالتنقيط، إحدى طرق الري الحديث، وذلك بنواحي مركز كفر البطيخ، والإنتاج عالٍ.

وتم تنفيذ مساحات ري بالتنقيط لمختلف الزراعات من قبل المزارعين قدرها ٦٠٠١ فدان بعدد مزارعين ٣٥٥٦ مزارعا، وذلك نتيجة التواصل معهم وتوعيتهم بأهمية ودور الري الحديث، كما تقدم عدد ١٣٥ طلبا من المزارعين رغبة منهم في التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، بمساحة ٧٢٦ فدانا، وهناك تزايد واستجابة في الأعداد والمساحات لتنفيذ الري الحديث.

كما مر الوفد على صوب إنتاج الخيار التي تروى بنظام الري بالتنقيط، إحدى طرق الري الحديث، بنواحي مركز كفر البطيخ والإنتاج عالٍ. 

نجاح زراعة الفلفل والخيار داخل الصوب بنظام الرى بالتنقيط احد نظم الحديث بمحافظة

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