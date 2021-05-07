بالأسلحة الثقيلة.. كيف وقع هجوم الواحات؟

وثقت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار2 اليوم، والتي تم إذاعتها بدون فواصل إعلانية، أحداث هجوم الواحات الشهير عام 2017، والذي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا و4 جنود وآخر مدني، واختطاف الضابط محمد الحايس الذي حرر لاحقا بمداهمة جوية من القوات المسلحة بمعاونة قوات من الشرطة.

ـ هجوم الواحات

في أواخر شهر أكتوبر لعام 2017، نفذت تنظيم داعش الإرهابي هجوم الواحات على ابناءنا من قوات الشرطة، وكانت الهجوم دامي أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا.

العملية بدأت عندما اقتربت قوات الشرطة من المخبأ، فعندما علقت إحدى المدرعات في الرمل، وأثناء محاولة إخراجها استشعر المسلحون الحملة فسارعوا إلى الهجوم عليهم من أعلى تل، وأطلقوا قذائف آر بي جي وهاون تجاه القوة الأمنية.

على الفور، تبادلت قوات الشرطة إطلاق النار مع هذه العناصر، لكن المسلحين استخدموا أسلحة متطورة فضلًا عن عبوات ناسفة ومتفجرات شديدة الخطورة والتأثير، وفي الوقت ذاته هاجمت العناصر الإرهابية الشرطة من الخلف بصواريخ، واستخدامهم لاسلحة ثقيلة.

وعقب الحادث أغلقت قوات الأمن طريق الواحات وتم الدفع بالمزيد من القوات مدعومة بمروحيات قتالية ودعم لوجيستي من القوات المسلحة لضبط العناصر الإرهابية، حيث تمكنت المروحيات من قصف وتدمير سيارتي دفع رباعي بمن فيهما، إضافة إلى تمشيط محيط موقع الحادث.

في 31 أكتوبر 2017 أكد بيان صادر عّن القوات المسلحة المصرية، قيام قوات الجيش والشرطة بعملية ناجحة أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية.



وقضت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، في وقت سابق، بالإعدام شنقا للليبي عبدالرحيم محمد المسماري المتهم الرئيسي في القضية، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري وأصبح باتًا، ونُفذ بالفعل حكم الإعدام على المسماري في 27 يونيو من العام الماضي.

يعرض مسلسل «الاختيار 2» على قناة ON في العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، من بطولة من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.