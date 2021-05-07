تدعيم مستشفى مغاغة بخزان أكسجين سعة 11 ألف لتر لمواجهة كورونا

دعمت مديرية الصحة بالمنيا مستشفى مغاغة العام، شمال المحافظة، بخزان أكسجين سائل سعة 11000 لتر بمشتملاته، وسيتم تركيبه في إطار توجيهات الدولة بضرورة تقديم المساندة والدعم لصحة المواطنين.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة ومدير مستشفى مغاغة العام، تدشين واستلام الخزان للعمل قريبا ضمن المنظومة.

وكان محافظ المنيا قد استقبل فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة إيمان عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، للمواطنين بمحافظة المنيا.

ناقش المحافظ خطة عمل فريق التواصل المجتمعي، حيث تقدم الفرق التوعية الصحية والتدريب للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، وفي إطار الحرص على رفع وعي المواطن بخطورة المرض، وكيفية مواجهته، حيث يتم توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، ويسهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس، كما توزع الفرق مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين، ويتم تدريبهم على كيفية استخدامها بشكل صحيح.

ووجّه محافظ المنيا الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعي والقائمين عليها، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بجميع مراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في رفع وعى المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. هذا وتستهدف فرق التواصل المجتمعي: المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق؛ للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.