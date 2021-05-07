الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسن يروي للرئيس مشكلته باكيًا.. والسيسي: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»

جريدة الدستور

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واشتكى رجل مسن للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليرد عليه الرئيس: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»، وقال الرجل له: «أنا مش معروف»، وواصل الرئيس: «لا.. مش معروف؟! ده أنا تحت أمرك، أنا عيني لك ولكل مصري».

وبكى الرجل، ليطلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم البكاء: «متبكيش اللي إنت عاوزه هنعملهولك والله، متخافش اللي إنت عاوزه هنعملهولك دلوقتي، وإن معملهوش هتبقى مشكلة كبيرة».

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مسن يروي للرئيس مشكلته باكيًا.. والسيسي: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»

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