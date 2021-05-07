البيت الأبيض: هناك بعض التقدم في المحادثات النووية مع إيران

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن هناك بعض التقدم في المحادثات النووية مع إيران، وفق قناة العربية.

وأكد البيت الأبيض أنه لا رفع للعقوبات عن إيران إلا بعودتها لخطة العمل المشتركة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نلمس جدية لدى إيران في محادثات فيينا لكن لا نعرف مداها.

بينما في إطار انطلاق الجولة الرابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، الجمعة، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الأربعاء الماضي، عن أن هناك خلافات عدة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن بعض المواقف الأمريكية في العاصمة النمساوية غير مقبولة.

وتعليقا على ما أعلنته أمس مصادر مطلعة لتليفزيون "برس تي في " الحكومي، وجّه المتحدث وابلا من الانتقادات، معتبرا أن ما نقلته تلك القناة (التابعة لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية الرسمية) أخبار مزیفة وتحریفات، نافيا وجود أي مصدر مطلع في وزارة الخارجية قدم معلومات مماثلة.

كما شدد على أنه لو "أصرت الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات المشددة ضد بلاده، لكانت المحادثات قد توقفت الآن".