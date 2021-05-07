الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع زوج وزوجته وابنتهما في حادث مروري بكفر الشيخ

حادث كفر الشيخ
حادث كفر الشيخ

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، في حادث مروري علي طريق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لفتح التحقيق.

والمتوفون هم: أحمد إبراهيم عبد الرحمن وزوجته مقبولة مصطفى إبراهيم وابنتهما منار ابنة الـ18 ربيعا، إذ كانوا يستقلون "توكتوك" قبل أن يسقط في مصرف.

على الفور انتقل الرائدان ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، وأحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون مباحث المركز، ومعاونيهم، إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء سير توك توك بداخله 3 أشخاص من أسرة واحدة سقط بهم في مصرف زراعي بالقرب من قرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وجرى انتشال الجثث الثلاثة والتوك توك، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وفي وقت سابق، فقد صيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق ، بعد الجامعة العمالية، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام .

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق ، بعد الجامعة العمالية ، نتج عنه إصابة 7 أشخاص .

وبإجراء الكشف الطبى عليهم بمستشفى كفر الشيخ العام ، تبين إصابة " أبو المجد حسن حسن، 22 سنة ، و سلام أحمد إبراهيم، 41 سنة، وأحمد أحمد خضر، 50 سنة، ومحمد إبراهيم عطية، 30 سنة ، وأيه محمد عبد المطلب صلاح، 26 سنة، مقيمة بسيدى سالم، ومنار محسن عوني، 32سنة ، مقيمه بسيدى سالم، ومها عبد العزيز عبد الرازق،29 سنة، مقيمة بقرية دمرو" ، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

بيلا زوج زوجة كفر الشيخ حادثة

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