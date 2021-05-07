بايدن: واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لايزال يعمل على تحديد موعد ومكان لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن، وفق لقناة العربية الاخبارية، انه واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد اعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي خلال زيارته المقررة في أوروبا في يونيو.

وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين "هذا ما آمل به وتوقعه"، مضيفا "نعمل على هذا الأمر".

ويجري الرئيس الأمريكي منتصف يونيو أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.