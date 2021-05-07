الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لايزال يعمل على تحديد موعد ومكان لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. 

وأضاف بايدن، وفق لقناة العربية الاخبارية، انه واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وكان قد اعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي خلال زيارته المقررة في أوروبا في يونيو.

وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين "هذا ما آمل به وتوقعه"، مضيفا "نعمل على هذا الأمر".

ويجري الرئيس الأمريكي منتصف يونيو أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

 

 

جو بايدن إنه لايزال يعمل تحديد موعد مكان فلاديمير بوتين

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

قاتل زوجته وأبنائه الـ6 بالفيوم: «حطيت مخدر في العصير وذبحتهم بسبب الديون»

مسن يروي للرئيس مشكلته باكيًا.. والسيسي: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة