مع ارتفاع حرارة الطقس.. 7 طرق للتوفير في «فاتورة الكهرباء»

بالتزامن مع موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد، يصبح استخدام المراوح والتكييفات داخل المنزل ضرورة لا غنى عنها، وبالتالي تزداد فاتورة الكهرباء، لذا هناك بعض الممارسات التى يمكنها تقليل سعر الفاتورة أو التوفير فيها.

كيف يمكن التوفير في فاتورة الكهرباء؟

الكثير منا يتطلع لنصائح تعمل على التوفير في فاتورة الكهرباء، خاصة وأن العالم قد يواجه في المستقبل الكثير من المشاكل الاقتصادية، وأول ما نحتاجه هو التوفير في النفقات ومن أبرز الطرق التى توفر في الكهرباء الفترة القادمة هي استخدام الطاقة الشمسية فهي أرخص وسيلة من الكهرباء.

لذا من أول الطرق لتوفير الكهرباء هو استخدام الطاقة الشمسية حيث أنها توفر الكهرباء بنسبة 40%.

المصابيح الليد

تحول الاتجاه الحالي إلى المصابيح الليد التي تعمل على التقليل من الإضاءة المتوجهة، حيث أن المصابيح الليد من الأمور التى تعمل على خفض الاستهلاك، مما يقلل من تلوث البيئة بالزئبق.

التقليل من استهلاك التكييف أو الدفاية

عليك التقليل من استهلاك التكييف عن طريق التخفيف من الملابس أو الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل الغرفة، وايضا يمكن استخدام البطاطين بدلًا من الدفاية.

الاستغناء عن التشغيل

تأكد من عدم تشغيل الأجهزة في حالة عدم احتياجك لها، أجهزة التلفاز، أجهزة الكمبيوتر، مسجلات الفيديو، بلاي ستيشن كل هذه الأمور عندما لا تشغلها يجب عليك حينها فصل الكهرباء وعند قرار شراء الأجهزة عليك التفكير فيما يوفر لك الكهرباء.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية

عليك الاستغناء عن الإضاءة الصناعية في حالة توافر الطبيعية، خاصة خلال فترة النهار، كما يمكن الاعتماد على مصابيح المكتب والاستغناء عن مصابيح السقف في حالة عدم الاحتياج، فالأضواء الثانوية تساعدك الحفاظ على الكهرباء.

أجهزة توفير الطاقة

تعمل هذه الأجهزة على التوفير والمساعدة في التقليل من فاتورة الكهرباء بنسبة 30%، وتحقق توفير سنوى يصل إلى 600 دولار.

توفير الماء

يمكنك التوفير في استهلاك الماء خاصة الساخن من خلال تقليل مدة الاستحمام، وايقاف تشغيل الصنبور في حالة غسل الأسنان.

تقليل حرارة المنزل

تتم من التقليل من استخدام الفرن والإكثار من السلطات والشواء وغيرها من الأمور التى تساهم في تقليل حرارة المنزل بالتالي التوفير في الكهرباء.