الشئون الثقافية العراقية تصدر العدد الجديد من مجلة التراث الشعبي

ماتزال دار الشئون الثقافية العامة بالعراق تواصل إنتاجها الثقافي ورفد الثقافة العراقية والعربية بما هو جديد، وضمن توجهها في الاهتمام بتطوير المجلات الثقافية التي تصدر عن الدار فقد صدرَ العدد الجديد من مجلة (التراث الشعبي) وهي مجلة فصلية تعنى بالأدب والثقافة تضمنت عدداً من البحوث والموضوعات التي كتبها مختصون بشأن التراث والفلكلور الشعبي.

تمتد عدد صفحاتها (200) صفحة من القطع الصغير، وجاء في ملف العدد دراسات عن الحكاية الشعبية منها (السرد المنقول قراءة في نصوص سردية مترجمة قديمة) التي تؤدي في كثير من الأحيان دوراً فعالاً في تنشيط البيئة الأدبية، ولاسيما حين ينجح العمل الأدبي المترجم في الوصول إلى مدونة المعتمد الأدبي، أي كتلة النصوص التي تعترف بها النخبة المثقفة باعتبارها تمثيلاً صحيحاً للجماعة الثقافية.

كما تطرقت المجلة لموضوع (ألف ليلة وليلة.. مشكلات الرواة وبغدادية الكتاب والمؤلف) حيث صارَ معروفاً أن الظهور الأول لكتاب ألف ليلة مطبوعاً باللغة الفرنسية على يد أنطوان غالان في أثنى عشر مجلدا عام (1704) أما الطبعة العربية الأولى فقد ظهرت في كلكتا بإشراف الشيخ الشيرواتي بين عامي 1814-1818، وأنها كانت تحوي حكايات مائتي ليلة (د. محمود طرشونة- مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة)، وموضوع آخر بعنوان (الحكايات الشعبية في العراق الإرث الأدبي لبلاد ما بين النهرين القديمة) يتألف الفولكلوري في العراق الحديث من بحر من القصص والأغاني الشعبية والمقولات والتقاليد ذات القيمة العالية للباحثين المعنيين والمهتمين بدراسة الثقافة الفكرية وإرثها في بلاد ما بين النهرين القديمة.



ومن الأدب الشعبي (تحفة الأكياس في الأمثال السائرة بين الناس) تناول فيه (دليل الأمكنة في ألف ليلة وليلة) وفي الفنون الشعبية (آثر البيئة الطبيعية في الفن الشعبي) أما في عادات وتقاليد (عتبة الأمومة).

وجاءَ في تراث مادي (البيوت البغدادية.. عمارة ساحرة وهوية مدينة)، وتناولت المجلة من حكايات الشعوب (من التراث الألماني).

وفي مكتبة التراث الشعبي (المطبخ العربي.. دراسة تاريخية- فكرية في انثروبولوجيا.. الطعام والجسد) فضلاً عن صدور هدية العدد (الحكاية الشعبية.. دراسة تحليلية) لبثينة الناصري.