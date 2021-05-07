ماكرون: اقتراح بايدن فرض ضريبة 21% على الشركات متعددة الجنسيات استلحاق للموقف الأوروبي

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على أن اقتراح نظيره الأمريكي جو بايدن فرض ضريبة لا تقل عن 21 بالمئة على الشركات المتعددة الجنسيات يشكّل "استلحاقا" للموقفين الفرنسي والأوروبي.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى بورتو للمشاركة في قمة أوروبية "أنا سعيد للغاية باقتداء الولايات المتحدة بما نقترحه وهو ما كانوا يعيقونه منذ سنوات".

وتابع الرئيس الفرنسي "على صعيد ضرائب الشركات الكبرى، إنها اقتراحات دعمناها نحن الفرنسيين، ودعمناها أوروبيا، لكن أصدقاءنا الأميركيين أعاقوها في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".

وأضاف ماكرون "إذا أصبحوا جاهزين لذلك، لإبرام (اتفاق) هذا الصيف، فهذا أمر رائع، وسيكون مردّه أن الولايات المتحدة استلحقت مواقفنا".

وتفرض فرنسا ضرائب على أرباح الشركات تصل إلى 28 بالمئة ويتعيّن خفضها إلى 25 بالمئة بحلول العام 2022، وهي تدعو في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى فرض نظام ضريبي دولي على الشركات المتعددة الجنسيات، ينص على حد أدنى قدره 12,5 بالمئة من أرباحها، على غرار المعايير المتّبعة في إيرلندا.



وتأمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التوصّل إلى اتفاق عالمي مبدئي خلال اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية التي ستعقد في التاسع من يوليو والعاشر منه، ولاحقا خلال اجتماع نهائي سيعقد في أكتوبر.



وقال الرئيس الفرنسي "بالنظر إلى الضرائب المفروضة على الأكثر ثراء وعلى الشركات، ولدى مقارنة الوضع الراهن بما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الإصلاح، أجد أن الطريق لا يزال طويلا لكي تصبح العدالة الضريبية الأميركية أشبه بالعدالة الضريبية الأوروبية".

يذكر أن فرنسا منحت الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي بسبب مساهمتهم في جهود مجابهة جائحة كورونا. وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام ويشمل الإجراء العاملين في قطاع الصحة وأعوان الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.