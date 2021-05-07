اشتعال سيارة ملاكى أعلى كوبري المعرض بطنطا

شهد الكوبري العلوي بمنطقة المعرض بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، حالة من التكدس المروري وتوقف السيارات بعد اشتعال سيارة ملاكى ماركة "لادا" أعلى الكوبري، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين.

وعلى الفور انتقل ضباط مرور الغربية بعد إخطار اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، لإعادة تنظيم حركة المرور وتسيير السيولة المرورية في الاتجاهات الرئيسية المتجهة لمنطقة الاستاد، وكذلك شارع البحر.

وفى سياق متصل، أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قراراً بشأن تنظيم سير التوك توك على مستوى المحافظة يتضمن العديد من الإجراءات التى تستهدف محاربة السير العشوائى للتوك توك، والتى تتمثل فى إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك، وحظر سير مركبات التوك توك فى شوارع المدن والتى يزيد عرضها عن 6 م، وحظر سير التوك توك فى الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن.

وأضاف محافظ الغربية أنه يتم إلغاء ترخيص أى توك توك إذا ضبط يسير دون لوحات الترخيص، ويحجز التوك توك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور 6 أشهر.