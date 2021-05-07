تحرير 185 مخالفة متنوعة في حملة لمتابعة إجراءات كورونا بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم اعتبارا من ٦ مايو ولمدة اسبوعين بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء .

وأكد المحافظ أن اليوم الأول شهد تحرير عدد ١٨٥ محضرا منهم ٤٩ محضر غلق لمحال ومنشآت و١٣٦ محضر ومخالفة عدم ارتداء كمامة وذلك خلال الحملات المكثفة التى نفذتها الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية أمس الخميس ٦ مايو وكانت على النحو التالى: بمركز ومدينة دمنهور غلق وتشميع ٨ محلات مخالفة و تحرير ٩ مخالفات عدم ارتداء كمامات، و ٧ محاضر كسر حظر و١٣ محضر عدم ارتداء كمامة بمركز كوم حمادة، وتحرير ٥ محاضر غلق و٧ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز شبراخيت.

كم تم تحرير ١٥ محضر لمخالفة قرار مواعيد غلق المحلات، ومصادرة عدد ١٠ شيش وتحرير ٤ مخالفات عدم ارتداء كمامه بمركزكفر الدوار ،و تحرير ٣ محاضر عدم ارتداء كمامه ومصادرة ٣ شيش بمركز بدر ،وتحرير ٨ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز ايتاى البارود،و تحرير ٨ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز أبو المطامير،و تحرير ٣ محاضر غلق و ٧ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز ادكو،و تحرير ٣ محاضر غلق و ٦ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز حوش عيسى ،و تحرير ٨ محاضر غلق و ١١ محضر عدم ارتداء كمامه،و تحرير ١٣ محضر عدم ارتداء كمامه وادى النطرون، وتحرير ١٥ محضر عدم ارتداء كمامه بمركز المحمودية، وتحرير ٥ محاضر عدم ارتداء كمامه بمركز الرحمانية، وتحرير ٣٧ محضر عدم ارتداء كمامه بمركز رشيد.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم اليوم شن حملات مكبرة بجميع مدن وقرى المحافظة وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التى تم اتخاذها من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.