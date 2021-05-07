مباحث المصنفات تداهم شركة دعاية غير مرخصة في الهرم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات إنشاء أحد الأشخاص وإدارة شركة دعاية وإعلان بداخلها استديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالهرم، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات، ومصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو، كما يدار من على وحدة المعالجة قناة على موقع "يوتيوب".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي محمل عليها برامج مونتاج).

كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية وأخرى يتم استخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، إضافة الى عدد من أجهزة التنقية والتسجيل الصوتي وسماعة رأس وجهاز مايك صوت لاستخدامه في أعمال التسجيل الصوتي.