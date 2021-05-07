4 أسباب تقرب محمد صلاح من الانضمام لباريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية، يوم الأربعاء الماضي، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "لو باريزيان" أكدت يوم الأربعاء الماضي أن باريس سان جيرمان سيتجه لخيار التعاقد مع محمد صلاح، حال الرحيل المحتمل لنجمه كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يرتبط بها اسم محمد صلاح بباريس سان جيرمان، فمنذ تصريحاته العام الماضي مع صحيفة "آس" الإسبانية التي فتح بها الباب لرحيله عن صفوف ليفربول، والإعلام الفرنسي يتحدث عن انتقال "مو" لقلعة الباريسيين.

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