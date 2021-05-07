الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

4 أسباب تقرب محمد صلاح من الانضمام لباريس سان جيرمان

جريدة الدستور

أكدت تقارير صحفية، يوم الأربعاء الماضي، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "لو باريزيان" أكدت يوم الأربعاء الماضي أن باريس سان جيرمان سيتجه لخيار التعاقد مع محمد صلاح، حال الرحيل المحتمل لنجمه كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يرتبط بها اسم محمد صلاح بباريس سان جيرمان، فمنذ تصريحاته العام الماضي مع صحيفة "آس" الإسبانية التي فتح بها الباب لرحيله عن صفوف ليفربول، والإعلام الفرنسي يتحدث عن انتقال "مو" لقلعة الباريسيين.

 

التفاصيل

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة