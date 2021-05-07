روسيا تندد بالمقاربات الأمريكية والأوروبية لنهج التعددية

ندّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، بالمقاربات الأمريكية والأوروبية لنهج التعددية التي يمكن أن تخلق وفق قوله "انقسامات" وتوتراً في العلاقات الدولية، وذلك أثناء مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف أثناء هذه الجلسة الوزارية التي نظّمها نظيره الصيني وانغ يي، إن تطوير النهج التعدّدي "عمل يجب القيام به على أساس جماعي".

لكنه رأى أن "في الآونة الأخيرة، نشهد محاولات إنشاء نظام عالمي للفرض على الجميع قواعد جديدة تم تطويرها في هيئات غير شاملة ودوائر".

وأضاف لافروف "في هذا السياق تحديداً ترغب الإدارة الأمريكية بتنظيم +قمة الديمقراطيات+. لكن ذلك قد يجعل العلاقات الدولية أكثر توتراً وقد يُظهر خطوط الانقسام في العالم في وقت نحن بحاجة إلى هدف موّحد ومشترك".

ولم تعطِ واشنطن بعد لا تاريخ ولا تفاصيل حول شكل هذه الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال الوزير الروسي "بالطبع، الولايات المتحدة هي من ستضع لائحة الدول المدعوة إلى هذه القمة".

وجاء كلام لافروف بعد تصريح نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي لم يدلِ بأي كلمة عن القمة المقبلة.

وأوضح لافروف أن "إنشاء تحالف من أجل التعددية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا قد يبدو طبيعياً. لكن برلين وباريس لديهما أفكار أخرى وترغبان في نشر وثائق كي يكون الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية للنظام التعددي".

واعتبر أن "هذه طريقة لفرض الحصرية على حساب العدالة بين الدول"، وشدّد على أن إقامة "شراكات وثيقة بشأن مسائل سبق أن جرت جدالات حولها داخل الأمم المتحدة أو هيئات متخصصة" على غرار الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان الموقعة من 43 دولة أو الدعوة إلى دعم حرية التعبير التي تشارك فيها نحو 30 دولة "دليل على نوع من الأحادية القطبية في الغرب".

وقال الوزير الروسي “لا يُنظر إلى العالم المتعدد الأطراف كطريقة للعمل معاً من أجل اتخاذ قرارات مشتركة، إنما يُنظر إليه على أنه وسيلة لفرض قواعده على الآخرين”، وحظي لافروف بعد انتهاء خطابه بإشادة من جانب نظيره الصيني وانغ يي.