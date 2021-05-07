الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تواصل تقديم وجبات إفطار للصائمين على الطرق بالمحافظات

جريدة الدستور

تواصل الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية تُقديم وجبات إفطار للصائمين على الطرق بمحافظات الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري، والتواصل الفعال بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمراراً لتفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.

وزارة الداخلية وجبات إفطار للصائمين محافظات الجمهورية كافة أطياف المجتمع الخدمات الأمنية

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