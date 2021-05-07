الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة وتحرير 130 مخالفة متنوعة بسوهاج

ضبط وإعدام طن أغذية
ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بالإشتراك مع مراقبي عموم المديرية ومفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية على مستوى المحافظة على مدار أسبوع عدة حملات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

تأتي هذه الحملات بناء على تعليمات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وإشراف محمد حسن علي مراقب عام الأغذية بالمديرية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية .

ومن جانبه قال محمد حسن إن هذه الحملات ضمن إجراءات إحكام وتكثيف الرقابة علي أماكن تداول الأغذية وضبط الأسواق لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك زكذلك مراجعة الأشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بتلك الأماكن وحصولهم علي الشهادات الصحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم والتأكد من استيفاء تلك الأماكن للإشتراطات الصحية وحصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن .

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد انه تم المرور على 109 منشأة غذائية خلال تلك الحملات الاستباقية والتي أسفرت عن إعدام 539 كيلو من المخبوزات والحلويات والأسماك المملحة وكذلك ضبط وإعدام 304 لتر البان ومشروبات غازية وملونة و250 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 33 محضر جنحة للأماكن الغير مستوفية للشروط الصحية و73 محضر جنحة عدم الحصول على شهادات صحية و24 من المحاضر المتنوعة الأخرى وتم سحب 55 عينة من مخبوزات وحلويات وإرسالها إلى المعامل للتأكد من سلامتها ومدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل وغلق 13 منشأة لما تمثله من خطر داهم علي صحة المواطنين ولعدم وجود ترخيص .

سوهاج محافظة المرور اجراءات ضبط

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

قاتل زوجته وأبنائه الـ6 بالفيوم: «حطيت مخدر في العصير وذبحتهم بسبب الديون»

مسن يروي للرئيس مشكلته باكيًا.. والسيسي: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة