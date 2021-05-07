ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة وتحرير 130 مخالفة متنوعة بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بالإشتراك مع مراقبي عموم المديرية ومفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية على مستوى المحافظة على مدار أسبوع عدة حملات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

تأتي هذه الحملات بناء على تعليمات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وإشراف محمد حسن علي مراقب عام الأغذية بالمديرية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية .

ومن جانبه قال محمد حسن إن هذه الحملات ضمن إجراءات إحكام وتكثيف الرقابة علي أماكن تداول الأغذية وضبط الأسواق لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك زكذلك مراجعة الأشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بتلك الأماكن وحصولهم علي الشهادات الصحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم والتأكد من استيفاء تلك الأماكن للإشتراطات الصحية وحصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن .

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد انه تم المرور على 109 منشأة غذائية خلال تلك الحملات الاستباقية والتي أسفرت عن إعدام 539 كيلو من المخبوزات والحلويات والأسماك المملحة وكذلك ضبط وإعدام 304 لتر البان ومشروبات غازية وملونة و250 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 33 محضر جنحة للأماكن الغير مستوفية للشروط الصحية و73 محضر جنحة عدم الحصول على شهادات صحية و24 من المحاضر المتنوعة الأخرى وتم سحب 55 عينة من مخبوزات وحلويات وإرسالها إلى المعامل للتأكد من سلامتها ومدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل وغلق 13 منشأة لما تمثله من خطر داهم علي صحة المواطنين ولعدم وجود ترخيص .