ماليزيا تسجل 4498 إصابة و22 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، الجمعة، 4498 إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و3449 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 432 ألفا و425 حالة، والوفيات إلى 1632 حالة، والشفاء إلى 396 ألفا و4 حالات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و 425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.