«الإسبانية العليا»: استدعاء زعيم جبهة البوليساريو أمام القضاء في 1 يونيو

أصدرت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الجمعة، قراراً باستدعاء زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية للمثول أمام القضاء بتهمة التعذيب في 1 يونيو، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

واستدعى القضاء الإسباني زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي للمثول أمامه، الأربعاء الماضي، بتهم تورطه في مجموعة من الجرائم التي تدخل في إطار انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الشرطة الإسبانية، أن إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، دخل الأراضى الإسبانية بهوية مستعارة وأوراق مزيفة.

وأبلغت الشرطة الإسبانية قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدرازا أن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي متواجد في مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو” الإسباني، وذلك بعد زيارة قام بها عناصرها للتحقق من هويته.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية الشكاوى التي وجهها ضحايا اغتصاب وتعذيب للقضاء الإسباني ضد زعيم جبهة البوليساريو.