«المتحدة» تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة «الاختيار 2» اليوم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، اعتذارها لأهالي الشهداء عن صعوبة مشاهد الحلقة 25 اليوم من مسلسل "الاختيار 2".

ودعت الشركة المتحدة الشعب المصري لمواصلة مشاهدة المسلسل حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء في الحفاظ على أرواح المصريين وقدموا أرواحهم فداء للوطن متمنية من أهالي الشهداء عدم متابعة أحداث اليوم من المسلسل نظرا لصعوبتها على قلوبهم العامرة بحب الوطن.

من جانبه، قال حسام صالح المتحدث باسم الشركة إن عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغط نفسي كبير على فريق العمل الذي استمد حماسه من قوة وصلابة أهالي الشهداء، مؤكدا أن الهدف هو توثيق بطولات الشهداء حتى تعرف جميع الأجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت إذاعة الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 2» دون إعلانات، معللة بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر وتأتي تلك الحلقة لتشمل أحداثا مهمة ينتظرها المشاهدون، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل «الاختيار 2» على قناة ON في العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، من بطولة من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.