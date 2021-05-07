الفنان جورج كلوني يشتري عقارًا كبيرًا في الريف الفرنسي

اشترى الممثل لأمريكي جورج كلوني، عقارا كبيرا في ريف منطقة بروفانس جنوب فرنسا يضم دارة من القرن الثامن عشر، على ما أكدت سلطات بلدة برينيول التي تتبع لها الأرض.



وإضافة إلى الدارة التاريخية، يضم العقار الذي يحمل اسم "دومان دو كاناديل" بركة وحوض سباحة فضلا عن بضعة هكتارات من الكروم داخل أرض ممتدة على مساحة 170 هكتارا.



وقال رئيس بلدية برينيول ديدييه بيمون لوكالة فرانس برس "آمل بأن ألتقي به".



وأضاف مازحا "لكن ذلك لن يغيّر عاداته على صعيد شرب القهوة"، موضحا أن البلدية تتزود القهوة من علامة تجارية شهيرة يشكل جورج كلوني أحد أبرز وجوهها الإعلانية.



ولم يُعلن عن قيمة الصفقة.



وفي منطقة فار التي تتبع لها برينيول، سيصبح النجم الأمريكي جارا للمخرج والمنتج جورج لوكاس الذي يملك قصرا يحمل اسم مارغي وبات في طور الانتهاء من مشروع بناء فندق تصفه أوساط القطاع بأنه ضخم.



كما يبعد عقاره نصف ساعة بالسيارة من دارة يملكها النجمان أنجيلينا جولي وبراد بيت منذ 2008 على مساحة 500 هكتار بينها 50 هكتارا من الكروم.



واشترى كلوني العقار المطروح للبيع منذ سنوات، من زوجين أستراليين مقيمين في موناكو هما ريتشارد وديانا ويزنر.

يذكر أن النجم جورج كلونى قد أتم، أمس الخميس، عامه الـ 60، حيث يحظى النجم الشهير بشعبية جارفة اكتسبها بفضل أهم الأعمال الذى قام ببطولتها خلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة.

وينتمى لعائلة مشهورة والده عمل عدة سنوات كشخصية تليفزيونية ومراسل أخبار فى حين عمته روزماري كلوني لديها مسيرة مهنية طويلة بالعمل كمغنية وممثلة.

وكانت أول تجاربه التليفزيونية بعمر الخمس سنوات، في البرنامج الحواري المحلي الذي قدمه والده.

وحاز في عام 2013 على جائز أوسكار لأفضل صورة عن انتاجه فيلم Argo مع بين أفليك وجرانت هيسلوف وهو فيلم إثارة سياسي إخراج وبطولة بين أفليك.

يحظى جورج كلونى بمجموعة من الألقاب المهمة التى أطلقت عليها من قبل الصحف العالمية فقد أطلقت مجلة تايم TIME عليه لقب “أخر نجم سينمائي”.