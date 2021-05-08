تفاصيل مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant في 21 مايو

مسابقة ملكة جمال الاناقة

أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant، عن إقامة حفل الختام واختيار الملكة يوم 21 مايو المقبل، بإحدى قاعات دار القوات القوية، بحضور الصحافة والمتسابقات وإدارة المسابقة فقط نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة وخوفًا من انتقال فيروس كورونا المستجد بين الحاضرين.

وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقه miss elegant ، إن الحفل الختامي للموسم السادس لمسابقة miss Elegant، كان من المقرر إقامته في مارس الماضي ثم تأجل إلى 4 يونيو المقبل، وبعد قرارات الدولة الجديدة قررنا إلغاء الحفل حفاظاً علي صحة الحاضرين، وكذلك حفاظا علي المتسابقات وأسر المتسابقات من انتشار فيروس كورونا.

لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الأناقة

أعلن محمود نجاح أن لجنة التحكيم المقرر إقامتها يوم 21 مايو المقبل ستعمل على تتويج الملكة ووصيفاتها والألقاب الشرفية بدون حضور جماهيري ولا حضور أسر المتسابقات، ويكون الحضور مختصر علي لجنة التحكيم والمتسابقات والصحافة والإعلام فقط.

تتكون لجنه التحكيم من رئيس المسابقة محمود نجاح، الفنانة نهال عنبر، الإعلامية لميس سلامة، والإعلامية نورهان عماد، والمطربة شيماء ناجي، والفنان والإعلامي تامر شلتوت، خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، استشاري الموارد البشرية ولايڤ كوتش تامر شلبي، ميكب أرتيست مروة أباظة.

وقد رحب أعضاء لجنة التحكيم بإلغاء الحفل للحفاظ على صحة الجمهور والمتسابقات، وسيشمل الحفل مسابقة كبيرة بين المتسابقات لاختصار الفاعليات عليهم هذا الموسم، ولعدم تعرضهم للتدريب الفعلي على فقرات المسابقة حرصاً علي سلامتهم، وكان تلقي التعليمات عن طريق برامج الإنترنت عن بعد.

شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة

وبجانب شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة من وزن وطول ومؤهل دراسي ولغة، يتم اختيار المتسابقات فيما بعد وتتويجهم من خلال الرد علي بعض المعلومات العامة والسؤال حول طموحها وما تريد تحقيقه في المستقبل، وطرحها لأفكار تساعد المجتمع من أعمال خدمية للوطن، وكذلك فكرة لتنشيط السياحة الداخلية لمصر.

ويذكر أنه من شروط المسابقة ايضًا أن تكون حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية، وحسنة المظهر ولديها لباقة في الحديث وإجادة التحدث أمام الغير، وغير متزوجة.