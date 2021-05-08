مسابقة ملكة جمال الاناقة
تفاصيل مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant في 21 مايو
أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant، عن إقامة حفل الختام واختيار الملكة يوم 21 مايو المقبل، بإحدى قاعات دار القوات القوية، بحضور الصحافة والمتسابقات وإدارة المسابقة فقط نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة وخوفًا من انتقال فيروس كورونا المستجد بين الحاضرين.
وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقه miss elegant ، إن الحفل الختامي للموسم السادس لمسابقة miss Elegant، كان من المقرر إقامته في مارس الماضي ثم تأجل إلى 4 يونيو المقبل، وبعد قرارات الدولة الجديدة قررنا إلغاء الحفل حفاظاً علي صحة الحاضرين، وكذلك حفاظا علي المتسابقات وأسر المتسابقات من انتشار فيروس كورونا.
لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الأناقة
أعلن محمود نجاح أن لجنة التحكيم المقرر إقامتها يوم 21 مايو المقبل ستعمل على تتويج الملكة ووصيفاتها والألقاب الشرفية بدون حضور جماهيري ولا حضور أسر المتسابقات، ويكون الحضور مختصر علي لجنة التحكيم والمتسابقات والصحافة والإعلام فقط.
تتكون لجنه التحكيم من رئيس المسابقة محمود نجاح، الفنانة نهال عنبر، الإعلامية لميس سلامة، والإعلامية نورهان عماد، والمطربة شيماء ناجي، والفنان والإعلامي تامر شلتوت، خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، استشاري الموارد البشرية ولايڤ كوتش تامر شلبي، ميكب أرتيست مروة أباظة.
وقد رحب أعضاء لجنة التحكيم بإلغاء الحفل للحفاظ على صحة الجمهور والمتسابقات، وسيشمل الحفل مسابقة كبيرة بين المتسابقات لاختصار الفاعليات عليهم هذا الموسم، ولعدم تعرضهم للتدريب الفعلي على فقرات المسابقة حرصاً علي سلامتهم، وكان تلقي التعليمات عن طريق برامج الإنترنت عن بعد.
شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة
وبجانب شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة من وزن وطول ومؤهل دراسي ولغة، يتم اختيار المتسابقات فيما بعد وتتويجهم من خلال الرد علي بعض المعلومات العامة والسؤال حول طموحها وما تريد تحقيقه في المستقبل، وطرحها لأفكار تساعد المجتمع من أعمال خدمية للوطن، وكذلك فكرة لتنشيط السياحة الداخلية لمصر.
ويذكر أنه من شروط المسابقة ايضًا أن تكون حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية، وحسنة المظهر ولديها لباقة في الحديث وإجادة التحدث أمام الغير، وغير متزوجة.