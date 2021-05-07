الإمارات تقدم 141 ألفا و283 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تقديم 141 ألفا و283 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 11 مليونا و48 ألفا و547 جرعة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 532 ألفا و710 حالة.

و‌نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزارة قولها؛ إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 1607، إضافة إلى شفاء 1728 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513 ألفا و68 حالة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.