الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة البحر الأحمر»: توريد 30 مكثف أكسجين لدعم المستشفيات

توريد اجهزة اكسجين
توريد اجهزة اكسجين لمستشفيات البحرالاحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توريد عدد 30 مكثف أكسجين لتوزيعها على المستشفيات طبقًا للاحتياج، وذلك دعما من وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة، بقيمة 600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من أسطوانات الأكسجين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واهتمام الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات ولتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، ومتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات، وتزويد المستشفيات بالأجهزة وفقًا لما هو متاح لها، مشيدًا بدور الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد وبذلهم الجهود لمساعدة المرضي سواء في مستشفيات وغرف العزل أو فرق العزل المنزلي. 

وأضاف مرعي، في بيان له، أن مستشفيات المحافظة بها كميات كافية من الأكسجين والمستلزمات الطبية ولا يوجد نقص في أي مستلزمات، مؤكدًا أنه يتم توفير كافة احتياجات المستشفيات قبل نفاذها بوقتٍ كافِ.

 

كان قد أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن استمرار تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات والدكتور جمال الغربي مدير مستشفي الغردقة العام.

وأكد أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيراً لهم وحرصًا على راحتهم، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام. 

وأوضح مرعي في بيان له، أن التطعيم آمن وبالمجان، كما دعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح.

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