الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يدعو واشنطن وبريطانيا إلى الكف عن عرقلة تصدير لقاحات كورونا

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا إلي الكف عن عرقلة تصدير لقاحات فيروس كورونا. 

ودعا ماكرون، لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو، إلى الكف عن "عرقلة" تصدير اللقاحات والمكونات الضرورية لانتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز "التضامن" العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون :"ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها"، معتبرا أن "الانجلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، مئة في المئة من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية".

ومؤخرا، تصاعد الغضب في فرنسا بسبب بطء توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جان روتنر رئيس منطقة جراند ايست، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا : "كل شيء يتم تقريره في باريس، وبطء توفير اللقاحات يمثل فضيحة للدولة، لقد أصبح شراء سيارة الآن أسهل من الحصول على اللقاح".

من ناحية أخرى، دافع رئيس هيئة الصحة العامة في فرنسا عن أعمال الحكومة، وقال إن الأولوية هي تطعيم كبار السن المقيمين في دور الرعاية في مكان وجودهم، بدلا من مطالبتهم بالذهاب لمراكز التطعيم.

ويذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

وخلال الشهر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد القيود على تصدير اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعدما اتهمت الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا " بإخلالها بعقد تزويد دول الاتحاد الأوروبي باللقاح.

ولا ينص المقترح، الذي سيعرض الخميس على قادة الاتحاد، على حظر كامل للتصدير، ولكن من شأنه أن يثير التوتر مع بريطانيا.

ويدعو نص المقترح إلى تقييم تصدير أي شحنة على أساس الدولة التي تتجه نحوها ونسبة التلقيح فيها وكذا صادراتها من اللقاحات.

وقد فتشت الشرطة العسكرية في إيطاليا مصنعا كان يجري فيها تجهيز 29 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. وقالت الحكومة إن المصنع يقع قرب العاصمة روما وجرى تفتيشه الأسبوع الماضي بطلب من المفوضية الأوروبية.

 

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا تصدير فيروس كورونا

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

هل وقود الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة نووى؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة