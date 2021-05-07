ماكرون يدعو واشنطن وبريطانيا إلى الكف عن عرقلة تصدير لقاحات كورونا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا إلي الكف عن عرقلة تصدير لقاحات فيروس كورونا.

ودعا ماكرون، لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو، إلى الكف عن "عرقلة" تصدير اللقاحات والمكونات الضرورية لانتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز "التضامن" العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون :"ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها"، معتبرا أن "الانجلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، مئة في المئة من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية".

ومؤخرا، تصاعد الغضب في فرنسا بسبب بطء توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جان روتنر رئيس منطقة جراند ايست، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا : "كل شيء يتم تقريره في باريس، وبطء توفير اللقاحات يمثل فضيحة للدولة، لقد أصبح شراء سيارة الآن أسهل من الحصول على اللقاح".

من ناحية أخرى، دافع رئيس هيئة الصحة العامة في فرنسا عن أعمال الحكومة، وقال إن الأولوية هي تطعيم كبار السن المقيمين في دور الرعاية في مكان وجودهم، بدلا من مطالبتهم بالذهاب لمراكز التطعيم.

ويذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

وخلال الشهر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد القيود على تصدير اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعدما اتهمت الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا " بإخلالها بعقد تزويد دول الاتحاد الأوروبي باللقاح.

ولا ينص المقترح، الذي سيعرض الخميس على قادة الاتحاد، على حظر كامل للتصدير، ولكن من شأنه أن يثير التوتر مع بريطانيا.

ويدعو نص المقترح إلى تقييم تصدير أي شحنة على أساس الدولة التي تتجه نحوها ونسبة التلقيح فيها وكذا صادراتها من اللقاحات.

وقد فتشت الشرطة العسكرية في إيطاليا مصنعا كان يجري فيها تجهيز 29 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. وقالت الحكومة إن المصنع يقع قرب العاصمة روما وجرى تفتيشه الأسبوع الماضي بطلب من المفوضية الأوروبية.