هيئة نظافة القاهرة تواصل تطوير طريق المطار (صور)

قام فريق العمل المكلف من الإدارة المركزية للتجميل بهيئة نظافة القاهرة، بتطوير طريق المطار بصلاح سالم بزراعة نزله كوبري الجلاء بطول الطريق بأصناف من الورد الجديدة، وتجميله بزراعات زينية، طبقا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة في بيان لها إلى أن أعمال التجميل تأتي في إطار إحداث نقلة نوعية في تجميل الجزر الوسطي، باعتبارها أول من يقابل الزائر لمصر عند وصوله مطار القاهرة، مؤكدة مواصلة أعمال تطوير طريق المطار صلاح سالم.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أشار إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم، والتى تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.



وأكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.



وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثرى الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثرى.



وأكد رئيس هيئة النظافة أن العمل ما زال جاريًا فى باقى منطقة الجزيرة الوسطى من كوبرى المطار حتى العباسية، حيث شارفت أعمال الإضاءة فى الكيلو الأول بعد نزلة كوبرى المطار على الانتهاء وجارٍ العمل فى باقى المسار.

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار

تجميل طريق المطار