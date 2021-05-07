الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 600 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

إصابات كورونا
إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 351 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و249 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 210070 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إنه تم فحص 18609 حالات خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1937204 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 10130 حالة.

وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 496 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 1217 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 199444.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 30074 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1762545 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

ارتفاع الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ"كوفيد- 19"، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، وأضاف البيان: “شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى كوفيد- 19 الذين يتم إدخالهم المستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب إفريقيا".

السلالة الجديدة

وتعتبر السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير، وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل بالمقارنة مع السلالة الحالية، وقد تكون السلالة الجديدة مرتبطة بزيادة حدة المرض.

كما نوهت الوزارة بأن لقاحات "فايزر وبيونتيك" و"موديرنا" المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة، لافتة إلى أن فيروس كورونا سيستمر في تشكيل خطر طوال معظم شهور عام 2021، وإلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح "كوفيد- 19" فإنه يجب اتباع التدابير الوقائية.

IMG_20210507_162125
IMG_20210507_162125
قطر اصابات جديدة فيروس كورونا حالات شفاء وفيات وزارة الصحة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

هل وقود الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة نووى؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة