الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «القاهرة للأدوية» تناقش اعتماد تشكيل مجلس الإدارة

شركة القاهرة للأدوية
شركة القاهرة للأدوية

تعقد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية (CPCI)، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الجمعية العادية وغير العادية غدا السبت الموافق 8 مايو الجاري.

وذكرت الشركة، أن الجمعية ستناقش تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة.

وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية؛ ستتم مناقشة تعديل المواد 18-19-21-24-25-36-37-40-43-51 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلية التصدير.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وصدقت الجمعية العمومية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.

وأوضحت الشركة  أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.

وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

وقررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقا لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحًا متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعا تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلاً ذاتيًا.

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