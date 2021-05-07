وزير السياحة للفنادق: لا تهاون مع مخالفى الضوابط والإجراءات

مطاعم الفنادق مستمرة العمل بعد التاسعة

كشف علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الاجتماع الذى جرى مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جاء لبحث قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق المقررة فى التاسعة مساء، موضحا أن المطاعم داخل المنشآت الفندقية مستمرة فى تقديم خدماتها دون التقييد بالمواعيد المقررة مع استمرار فتح الشواطئ بالمنشآت الفندقية، ومراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التى سبق أعلنتها الوزارة فى هذا الشأن.

وأشار عاقل فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن وزير السياحة والثار أكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة الفنادق والتأكيد على عدم التهاون بالضوابط التى أقرتها الوزارة لإعادة تشغيل الفنادق، لافتا إلى استمرار تطبيق الضوابط المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات، حيث يتم اقامتها بأماكن مكشوفة وبحد اقصى 300 فرد بالإضافة الى منع إقامة أى حفلات فنية والغاء اى موافقات سابقة لاقامة أى فاعلية فنية او ثقافية تتطلب تجمع عدد كبير من المواطنين واستمرار غلق الديسكوهات والمسارح الليلية .

وأضاف عاقل أن الوزارة قد طالبت الفنادق بأن يقوموا بتصوير فيديو حديث، وهم يقومون بإجراءات التطهير والتطعيم للفنادق ومن يخالف ذلك سيتم توقيع علية العقوبة.. بالإضافة الى حظر تقديم الشيشة الى رواد الفنادق والاستمرار فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر باللقاح المضاد لفيروس كورونا لافتا أن حملة التطعيم التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى تسير على نحو جيد وهناك إقبال من العاملين لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يشار الى ان وزارة السياحة والآثار أعلنت انها قامت بفحص 207 منشأة فندقية و 50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء؛ للتاكد من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها، ويجرى حاليا استكمال فحص باقي المنشآت السياحية والفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تباعاً.