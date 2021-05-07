الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطاعم الفنادق مستمرة العمل بعد التاسعة

وزير السياحة للفنادق: لا تهاون مع مخالفى الضوابط والإجراءات

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية

كشف علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الاجتماع الذى جرى مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جاء لبحث قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق المقررة فى التاسعة مساء، موضحا أن المطاعم داخل المنشآت الفندقية مستمرة فى تقديم خدماتها دون التقييد بالمواعيد المقررة مع استمرار فتح الشواطئ بالمنشآت الفندقية، ومراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التى سبق أعلنتها الوزارة فى هذا الشأن.

وأشار عاقل فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن وزير السياحة والثار أكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة الفنادق والتأكيد على عدم التهاون بالضوابط التى أقرتها الوزارة لإعادة تشغيل الفنادق، لافتا إلى استمرار تطبيق الضوابط المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات، حيث يتم اقامتها بأماكن مكشوفة وبحد اقصى 300 فرد بالإضافة الى منع إقامة أى حفلات فنية والغاء اى موافقات سابقة لاقامة أى فاعلية فنية او ثقافية تتطلب تجمع  عدد كبير من المواطنين واستمرار غلق الديسكوهات والمسارح الليلية .

وأضاف عاقل أن الوزارة قد طالبت الفنادق بأن يقوموا بتصوير فيديو حديث، وهم يقومون بإجراءات التطهير والتطعيم للفنادق ومن يخالف ذلك سيتم توقيع علية العقوبة.. بالإضافة الى حظر تقديم الشيشة الى رواد الفنادق والاستمرار فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر باللقاح المضاد لفيروس كورونا لافتا أن حملة التطعيم التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى تسير على نحو جيد وهناك إقبال من العاملين لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يشار الى ان  وزارة السياحة والآثار أعلنت  انها قامت بفحص 207 منشأة فندقية و 50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء؛ للتاكد من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها، ويجرى حاليا استكمال فحص باقي المنشآت السياحية والفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تباعاً.

 

 

البحر الاحمر وزير السياحة جنوب سيناء الشيشة فيروس كورونا التطعيم فندق

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

«المتحدة» تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة «الاختيار 2» اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة