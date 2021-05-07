الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تنعى إيهاب سراج الدين مدير بنوك الدم

ايهاب سراج الدين
ايهاب سراج الدين

نعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم الجمعة، الدكتور إيهاب سراج الدين مستشار جمعية الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم ومدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة.

وقالت القباج في بيان: "بالأصالة عن نفسي وبصفتي نائب رئيس جمعيه الهلال الأحمر المصري وبالنيابة عن زملائي من أعضاء مجلس الإدارة ومن فريق العمل العظيم ومن فرق المتطوعين الشجاعة.. ننعي ببالغ الحزن والأسى فقدان الدكتور إيهاب سراج الدين، وننعي وزارة الصحة والسكان في فقدها الغالي كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أطباء مصر وفرق التمريض وجميع الفرق المعاونة في جهودهم العظيمة وفي شجاعتهم الباسلة والمشرفة لمصرنا الحبيبة. كما أتقدم بأصدق التعازي لأسره الفقيد  داعيه من المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ووافت الدكتور إيهاب المنية أمس 6 مايو 2021 جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء خدمته، كبطل من أبطال القطاع الطبي، وهو ليس فقط بطلاً على مستوى المهنة ولكنه إنسان بكل ما تحمله الكلمة، كريم الخلق، شجاع، طيب القلب، سريع الاستجابة لأي سؤال أو خدمة، أمين في عمله، حنون مع المرضى والضعفاء، مبتسم الوجه أينما تراه رغم كل الظروف، ينشر عطاءه ليس فقط لوزارته ولكن للمجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الهلال الأحمر المصري.

كان الدكتور إيهاب صاحب فكرة تطوير بنوك الدم في جمعيه الهلال الأحمر المصري  منذ سنوات والتي تخدم الملايين من جموع الشعب المصري في محافظات عديدة أثناء الأزمات وأثناء السلم، وقد شمل التطوير تحديث وإضافة أجهزة وأنظمة حديثة على أعلى مستوى تواكب جميع معايير الجودة العالمية التي تضمن صلاحية وكفاءة أكياس الدم التي سوف يتم استخدامها، علاوة على استخدام أفضل طرق الكشف عن الفيروسات، والتي يمكن انتقالها عن طريق الدم، وأيضا أفضل الأجهزة لفصل مشتقات الدم، والذي كان لها الأثر الكبير في خدمة المرضى أثناء الأزمات والكوارث، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية لبعض مرضي عمليات القلب والأمراض الأخري.

وكان الدكتور الشاب يولي اهتمام كبيراً بأطفال أنيميا البحر المتوسط مما دفعه الى تبني فكرة تخصيص عيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي لتخدم تلك الفئة وترد على احيتاجاتها الخاصة بمرضها.

هلال الاحمر الصحة مجتمع كريم مرضى مصري كوارث عمل حملة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

«المتحدة» تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة «الاختيار 2» اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة