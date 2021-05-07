وزيرة التضامن تنعى إيهاب سراج الدين مدير بنوك الدم

نعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم الجمعة، الدكتور إيهاب سراج الدين مستشار جمعية الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم ومدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة.

وقالت القباج في بيان: "بالأصالة عن نفسي وبصفتي نائب رئيس جمعيه الهلال الأحمر المصري وبالنيابة عن زملائي من أعضاء مجلس الإدارة ومن فريق العمل العظيم ومن فرق المتطوعين الشجاعة.. ننعي ببالغ الحزن والأسى فقدان الدكتور إيهاب سراج الدين، وننعي وزارة الصحة والسكان في فقدها الغالي كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أطباء مصر وفرق التمريض وجميع الفرق المعاونة في جهودهم العظيمة وفي شجاعتهم الباسلة والمشرفة لمصرنا الحبيبة. كما أتقدم بأصدق التعازي لأسره الفقيد داعيه من المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ووافت الدكتور إيهاب المنية أمس 6 مايو 2021 جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء خدمته، كبطل من أبطال القطاع الطبي، وهو ليس فقط بطلاً على مستوى المهنة ولكنه إنسان بكل ما تحمله الكلمة، كريم الخلق، شجاع، طيب القلب، سريع الاستجابة لأي سؤال أو خدمة، أمين في عمله، حنون مع المرضى والضعفاء، مبتسم الوجه أينما تراه رغم كل الظروف، ينشر عطاءه ليس فقط لوزارته ولكن للمجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الهلال الأحمر المصري.

كان الدكتور إيهاب صاحب فكرة تطوير بنوك الدم في جمعيه الهلال الأحمر المصري منذ سنوات والتي تخدم الملايين من جموع الشعب المصري في محافظات عديدة أثناء الأزمات وأثناء السلم، وقد شمل التطوير تحديث وإضافة أجهزة وأنظمة حديثة على أعلى مستوى تواكب جميع معايير الجودة العالمية التي تضمن صلاحية وكفاءة أكياس الدم التي سوف يتم استخدامها، علاوة على استخدام أفضل طرق الكشف عن الفيروسات، والتي يمكن انتقالها عن طريق الدم، وأيضا أفضل الأجهزة لفصل مشتقات الدم، والذي كان لها الأثر الكبير في خدمة المرضى أثناء الأزمات والكوارث، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية لبعض مرضي عمليات القلب والأمراض الأخري.

وكان الدكتور الشاب يولي اهتمام كبيراً بأطفال أنيميا البحر المتوسط مما دفعه الى تبني فكرة تخصيص عيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي لتخدم تلك الفئة وترد على احيتاجاتها الخاصة بمرضها.