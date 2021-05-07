صدور طبعة جديدة للمجموعة القصصية «اذكروا محاسن» لطارق الطيب.. قريبا

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال طبعة جديدة للمجموعة القصصية "اذكروا محاسن" لطارق الطيب، والغلاف ورؤية بصرية للفنان محمد العامري.

من أجواء المجموعة "جاءت المعلمة في هذا الصباح البارد من شهر ديسمبر. شعرَتْ التلميذات أن الشيطان حلَّ معها في دخولها ثم حلَّ بها. نظرَتْ بعيونه وخبَّطتْ في أوراقها وكراسات التلميذات بخبطاته ثم نادت بصوته:

”محاسن خليل الناس شروني!“

المعلمة تعرف تمامًا مكان جلوس كل تلميذة، لكنها أرادت شكلاً استعراضيًّا وعظيًّا يُرهب التلميذات ويمنحها السيطرة. حامت برأسها فوق رؤوس الجميع بعينين جاحظتين بالشر والوعيد. نظرت في كلِّ الاتجاهات عدا موقع محاسن التي كانت تستقيم في بطء مُتَوَقِّعةً كارثة تُصرُّ عليها وتترصّدها منذ لحظاتٍ قصيرة ثقيلة على الأحاسيس. استدارت المعلمة برأسها أولاً ثم بجسدها في الحركة الاستعراضية البائخة. فتَحَتْ كراسة محاسن على موضوع التعبير ورفَعَتْها مفتوحةً في وجوه التلميذات. أفزعَتْها:

- ”ما هذا؟“

لم تَدْرِ محاسن ما تقصد. هل موضوع التعبير الذي كتَبَتْهُ رديءٌ لهذه النفضة والفَزَّة وتلك الدرجة القصوى من حالة الطوارئ المزعومة على الفصل.

• عن الكاتب

طارق الطيّب أديب، روائي وقاص وشاعر وكاتب ورسام مصري، من مواليد القاهرة باب الشعرية عام 1959. من أب سوداني من مدينة كوستي هو الطيب محمد أحمد محمود الشريف شروني، وأم من أصول سودانية مصرية. عاش طفولته في حيّ عين شمس محل سكن والديه حتى اليوم؛ متنقلاً في الصيف بين البيومي في حي الحسينية حيث عاشت جدته لأمه، ومنطقة أبو صقل في شمال سيناء حيث عمل والده في سلاح الحدود التابع للجيش المصري حتى المعاش والوفاة وضاع بيت العريش هذا في حرب يونيو 1967.

له تسعة أعمال منشورة بالعربية وأربعة أعمال مترجمة إلى الألمانية وكتب مترجمة إلى الفرنسية والمقدونية والصربية، ونصوص مترجمة إلى الإيطالية والإنجليزية والأوكرانية والسلوفاكية والهولندية والروسية والإسبانية والرومانية.