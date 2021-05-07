الشرطة الإيطالية تعثر على مخبأ أسلحة في متجر للفاكهة

قالت الشرطة الإيطالية، في بيان، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت شخصين بعد العثور على مخبأ ضخم للأسلحة يضم بنادق كلاشينكوف وأسلحة آلية داخل متجر للفواكه في مدينة نابولي.



وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة قوات الأمن وهي تفتش غرفة للتخزين داخل المتجر، عثرت فيها على عشرة مسدسات وست بنادق كلاشينكوف وخمسة أسلحة آلية وسترتين مضادتين للرصاص وأجهزة تفجير بدائية وخزائن ذخيرة.



وقال مصدر من الشرطة إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة تابعة لإحدى عصابات المافيا التي تنشط في المنطقة.



كما عُثر في المتجر الذي يقع في ضاحية بانولي غربي المدينة على نحو 13 كيلوجراما من الحشيش والماريجوانا.



وقالت الشرطة إن العملية بدأت في وقت متأخر، أمس الخميس، مضيفة أن المعتقلين هما صاحب المتجر (41 عاما) وعمه (74 عاما)، وهما إيطاليان وليس لهما سوابق جنائية.

وكانت إيطاليا قد شنت عملية واسعة للشرطة على أراضيها وفي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ضد «مافيا كالابريا (ندرانغيتا)» قبل يومين.

وفي بيان للمديرية الوطنية للتحقيقات لمكافحة المافيا، قالت إن «عملية للشرطة القضائية تحمل اسم (+بلاتينوم - ديا+) تجرى حالياً في ألمانيا ورومانيا وإسبانيا وكامل الأراضي الوطنية» الإيطالية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأوضح البيان أن هذه العملية منسقة من جانب النيابة العامة في تورينو شمال إيطاليا، وهي تستهدف عصابتين عائليتين من مافيا «ندرانغيتا»، هما عائلتا «أغريستا» و«جورجي».

وتُتهم هذه الأخيرة بالاتجار الدولي في المخدرات بمناطق عدة في إيطاليا وألمانيا.



ولفتت المديرية إلى أن «أكثر من مائتي» عنصر منها؛ إضافة إلى «نحو مائة» شرطي ودركي، بمؤازرة من الطوافات والكلاب البوليسية، إضافة إلى وحدة عسكرية، يشاركون في هذه العملية على الأراضي الإيطالية، فيما «500 عنصر» يشاركون فيها في البلدان الثلاثة الأخرى. وقد ضُبطت أصول عدة بقيمة تصل إلى «ملايين اليوروات» في إطار هذه العملية.

وتخطت «ندرانغيتا» منذ زمن بعيد مافيا «كوزا نوسترا» في صقلية بوصفها أكبر منظمة مافيوية في إيطاليا، وهي تُصنف ضمن كبرى شبكات الجريمة المنظمة في العالم بفعل تحكمها في القسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب إلى أوروبا.